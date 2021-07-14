إسبانيا واليونان تشددان القيود قبل وصول المسافرين البريطانيين هذا الصيف

لندن /أ ش أ/

قامت السلطات فى وجهات العطلات فى إسبانيا واليونان بتشديد قيود كوفيد بعد أن شهدت زيادة فى إصابات متغير دلتا، وفق ما ذكرته صحيفة (ايفيننج ستاندارد) البريطانية.

وذكرت الصحيفة أن البلدين من بين الدول التى يُتوقع أن تشهد تدفقًا للمصطافين البريطانيين هذا الصيف، لكنهما اضطرا إلى إعادة فرض قواعد الوقاية من فيروس كورونا لمعالجة الارتفاع فى الحالات.

يشار إلى أن إسبانيا واليونان مدرجتان على قائمة المسموح بالسفر إليها فى المملكة المتحدة مع دخول السفر الخالى من الحجر الصحى حيز التنفيذ لقضاء العطلات المزدوجة فى 19 يوليو.

وأعيد فرض حظر التجول الليلى فى أكثر من 30 مدينة فى منطقة فالنسيا المتوسطية، بما فى ذلك مدينة فالنسيا والوجهة الساحلية الشهيرة بينيكاسيم.

وقال وزير الصحة العامة فى كاتالونيا، جوزيب ماريا أرجيمون، "البيانات أكثر من مقلقة، إنها بصراحة سيئة للغاية".

فيما ألقت السلطات فى اليونان باللوم فى ارتفاع أعداد الإصابة على الأشخاص الذين لم يتقدموا للتلقيح.

وقال رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس: "بعد عام ونصف، لا يمكن لأحد أن يدعى الجهل بفيروس كورونا بعد الآن".

وأضاف: "لن يتم إغلاق البلاد مرة أخرى بسبب المواقف التى يتبناها بعض الناس... ليست اليونان التى تشكل خطرًا، ولكن اليونانيين غير المطعمين."

وأوضحت الصحيفة أنه سيتم منع الأشخاص غير الملقحين من الحانات ودور السينما والمسارح. سيتم تطبيق القيود على الصعيد الوطنى بما فى ذلك الجزر اليونانية، وأن ذلك يأتى فى الوقت الذى كان يُفهم فيه أن إيطاليا وألمانيا وبولندا من بين الوجهات التى يُرجح إضافتها إلى قائمة السفر الخضراء للحكومة، وفقًا لمحللين.

وتوقع روبرت بويل، المدير السابق شركة الأم إى ايه جى التابعة للخطوط الجوية البريطانية، أنه يمكن وضع 12 دولة فى فئة المخاطر المنخفضة هذا الأسبوع.

وقال إن هذا يشمل تسع دول أوروبية جميعها "مرشحة بقوة"، تتألف من النمسا وبلغاريا وألمانيا وإيطاليا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا وسلوفاكيا وسويسرا.