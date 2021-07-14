اليوم السابع
Ads
الخميس، 15 يوليه 2021 12:20 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إخلاء سبيل سائق لودر متهم بهدم سور محطة 23 يوليو بالخانكة وإصابة سيدة وطفليها

الأربعاء، 14 يوليه 2021 10:57 م
إخلاء سبيل سائق لودر متهم بهدم سور محطة 23 يوليو بالخانكة وإصابة سيدة وطفليها لودر - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمر قاضي المعارضات بمحكمة الخانكة، في محافظة القليوبية، مساء اليوم الأربعاء، بإخلاء سبيل سائق لودر بمجلس مدينة الخانكة، بعد اتهامه بالتسبب في هدم سور محطة قطار 23 يوليو أثناء رفع القمامة، مما تسبب في إصابة سيدة وطفليها، تصادف مرورهم خلال سقوط السور، بكسور وكدمات متفرقة.

وكان المستشار أحمد البوشي، رئيس نيابة الخانكة، أمر سابقا بحبس سائق بمجلس مدينة الخانكة، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لتسببة بهدم سور محطة قطار 23 يوليو بالخانكة، أثناء رفع القمامة باللودر التابع للمجلس، كما تسبب في إصابة سيدة وطفليها، تصادف مرورهم وقت سقوط السور.

كما أمرت النيابة العامة بتشكيل لجنة من السكة الحديد لفحص التلفيات الناتجة عن سقوط السور، ومعرفة هل تسبب الحادث فى توقف وعرقلة حركة القطارات من عدمه.

وكان مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا من مركز الخانكة، يفيد بورود بلاغ من طلال ربيع، نائب رئيس مدينة الخانكة، بسقوط سور محطة قطار 23 يوليو، بدائرة المركز، أثناء قيام سائق بالمدينة برفع القمامة بلودر المجلس بجوار سور المحطة، أدى إلى سقوط جزئي على شريط السكة الحديد.

وتصادف أثناء ذلك عبور سيدة وطفليها، 6 سنوات و9 سنوات، بالطريق، وسقط عليهم أجزاء من السور، مما أسفر عن إصابتهم بكسور وكدمات متفرقة، وتم نقلهم إلى مستشفى السلام، وبعد تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة، أصدرت قرارها السابق بحبس السائق 4 أيام على ذمة التحقيق.


اخبار القليوبية

امن القليوبية

الخانكة

إخلاء سبيل

قاضى المعارضات بالخانكة

سقوط سور محطة قطار بالخاكة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

قتلوا البراءة بسبب 8 ألاف جنيه.. تفاصيل جديدة فى واقعة مقتل طفل على يد أسرة فى الخانكة.. عمار قتله جيرانه ودفنوه بمنور المنزل.. والده: لو طبلوا منى كنت بعت بيتي عشانه.. الأم: جارتى لم تراعى العيش والملح

الثلاثاء، 13 يوليه 2021 05:30 م

والدة الطفل عمار قتيل الخانكة: جارتى قتلته وكانت تبحث معنا عنه.. فيديو

الثلاثاء، 13 يوليه 2021 03:08 م

قتلوه عشان 8 آلاف جنيه.. والد الطفل عمار قتيل الخانكة يروى تفاصيل الجريمة "فيديو"

الثلاثاء، 13 يوليه 2021 02:42 م

قتلوا البراءة بسبب 8 آلاف جنيه.. عمار قتله جيرانه ودفنوه بمنور فى الخانكة.. فيديو

الثلاثاء، 13 يوليه 2021 02:28 م

الأسرة القاتلة.. ضبط سيدة وزوجها ونجليها ذبحوا طفلا ودفنوه بمنزلهم فى الخانكة

الثلاثاء، 13 يوليه 2021 12:00 م

حبس سائق لودر تسبب فى سقوط جزء من سور محطة قطارات الخانكة وإصابة سيدة وطفليها

الإثنين، 12 يوليه 2021 05:07 م

بروتوكول تعاون لإقامة محطة صرف عام بمنطقة الشروق الصناعية بمدينة الخانكة

الخميس، 08 يوليه 2021 02:52 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة