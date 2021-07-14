إخلاء سبيل سائق لودر متهم بهدم سور محطة 23 يوليو بالخانكة وإصابة سيدة وطفليها

القليوبية إبراهيم سالم

أمر قاضي المعارضات بمحكمة الخانكة، في محافظة القليوبية، مساء اليوم الأربعاء، بإخلاء سبيل سائق لودر بمجلس مدينة الخانكة، بعد اتهامه بالتسبب في هدم سور محطة قطار 23 يوليو أثناء رفع القمامة، مما تسبب في إصابة سيدة وطفليها، تصادف مرورهم خلال سقوط السور، بكسور وكدمات متفرقة.

وكان المستشار أحمد البوشي، رئيس نيابة الخانكة، أمر سابقا بحبس سائق بمجلس مدينة الخانكة، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لتسببة بهدم سور محطة قطار 23 يوليو بالخانكة، أثناء رفع القمامة باللودر التابع للمجلس، كما تسبب في إصابة سيدة وطفليها، تصادف مرورهم وقت سقوط السور.

كما أمرت النيابة العامة بتشكيل لجنة من السكة الحديد لفحص التلفيات الناتجة عن سقوط السور، ومعرفة هل تسبب الحادث فى توقف وعرقلة حركة القطارات من عدمه.

وكان مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا من مركز الخانكة، يفيد بورود بلاغ من طلال ربيع، نائب رئيس مدينة الخانكة، بسقوط سور محطة قطار 23 يوليو، بدائرة المركز، أثناء قيام سائق بالمدينة برفع القمامة بلودر المجلس بجوار سور المحطة، أدى إلى سقوط جزئي على شريط السكة الحديد.

وتصادف أثناء ذلك عبور سيدة وطفليها، 6 سنوات و9 سنوات، بالطريق، وسقط عليهم أجزاء من السور، مما أسفر عن إصابتهم بكسور وكدمات متفرقة، وتم نقلهم إلى مستشفى السلام، وبعد تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة، أصدرت قرارها السابق بحبس السائق 4 أيام على ذمة التحقيق.