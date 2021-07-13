وفاة شاب وإصابة 15 آخرين أثناء احتفالات الإيطاليين بلقب يورو 2020

فاطمة شوقى

يورو 2020 تعود لأحضان الطليان



خرجت الاحتفالات بفوز المنتخب الإيطالى بلقب يورو 2020 عن السيطرة، وأسفرت عن وفاة شخص وأُصابة 15 آخرين، خلال الاحتفالات، حسبما قالت صحيفة "المساجيرو"الإيطالية.

وأشارت الصحيفة إلى وفاة شاب 22 عاما فى حادث سيارة فى كالتاجيرون بصقلية بسبب الازدحام على خلفية الاحتفالات.

إضافة إلى ذلك ، أصيب 15 شخصًا في ميلانو (ثلاثة منهم خطيرة) ، بعد أن فقدت الاحتفالات السيطرة، فقد أحد المصابين ثلاثة أصابع إثر انفجار صاروخ في يده.

وصل لا أزوري إلى إيطاليا أمس الاثنين وتجول في شوارع روما في حافلة مكشوفة، واحتفل منتخب إيطاليا بكأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" فى شوارع العاصمة روما وسط حضور مهيب من الجماهير العاشقة للآزوري الذى استطاع إسقاط إنجلترا في نهائي ملعب "ويمبلي" بالبطولة التي اختتمت مساء الأحد واستمرت لمدة شهر كامل استطاع الفريق تحقيق فيها انتصارات متتالية قادته للعودة بالكأس من جديد.

وتوج منتخب إيطاليا بلقب أمم أوروبا للمرة الثانية في تاريخه، بعدما حقق فوزا صعبا على نظيره الإنجليزى بركلات الترجيح 3-2 عقب انتهاء الوقت الأصلى والأشواط الإضافية بالتعادل الإيجابى بهدف لكل منهما، في المواجهة المثيرة التي جمعت بينهما مساء الأحد، على ملعب "ويمبلى" بالعاصمة البريطانية لندن.

وشهدت الاحتفالية استقلال اللاعبين أتوبيسا مكشوفا تم وضع كأس بطولة أوروبا فى مقدمته واعتلاه معظم اللاعبين لمشاركة الجماهير فرحة الانتصار القاري.