وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية - في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) - إن الجانبين تشاورا حول التحديات المشتركة إقليمياً ودولياً، والفرص المتاحة للتعاون بين ⁧‫مصر‬⁩ و⁧‫الاتحاد‬⁩ الأوروبي. ⁧‫ 

وأضاف المتحدث" سد النهضة‬⁩ وليبيا وعملية السلام ضمن الموضوعات محل النقاش".