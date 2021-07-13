اليوم السابع
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وزير خارجية ألمانيا: "دلتا" لن يكون المعركة الأخيرة إذا لم نتعاون فى توزيع اللقاحات

الثلاثاء، 13 يوليه 2021 01:17 م
وزير خارجية ألمانيا: "دلتا" لن يكون المعركة الأخيرة إذا لم نتعاون فى توزيع اللقاحات ميركل
كتبت: هناء أبو العز

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أكد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، أهمية التعاون الدولي في توزيع اللقاحات مشيرًا إلى أنه بدون التضامن العالمي في توزيع اللقاحات، لن يكون متحور كورونا "دلتا" هي البديل الأخير الذي يتعين علينا هزيمته.
 
وانطلق وزير الخارجية الألمانية هيكو ماس، في رحلة تستغرق ثلاثة أيام إلى الولايات المتحدة يوم الثلاثاء، قبل وقت قصير من زيارة المستشارة أنجيلا ميركل إلى واشنطن، حيث سيشارك في اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن النزاع في ليبيا يوم الخميس، والذى تلعب ألمانيا فيه دور الوسيط في هذا الأمر.
 
وقبل ثلاثة أسابيع فقط، نظم ماس اجتماعا لوزراء الخارجية في برلين بالاشتراك مع الأمم المتحدة، حيث كان الهدف مرة أخرى إنهاء التدخل الخارجي في الصراع. 
 
وأكد ماس قبل مغادرته: "نحن بحاجة إلى فاعلين دوليين للعمل معًا وسحب جميع المرتزقة والجنود الأجانب".
 
 

ألمانيا

التضامن الدولى

برلين

امريكا

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