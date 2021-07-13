"مياه الشرب" ترد على شكوى تراكم مياه الفنارة بالإسماعيلية

بورسعيد – محمد عزام

فى إطار حرص "اليوم السابع" المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، أطلقت مبادرة "سيبها علينا" لاستقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية.

واستجابة لما نشرته اليوم السابع فى الموقع الإلكترونى تحت عنوان "شكوى من تراكم الصرف الصحى فى الفنارة بالإسماعيلية أكدت الهيئة القومية لمياه القناة لمياه الشرب والصرف الصحى، أنه تم تشكيل لجنة برئاسة نائب محافظ الإسماعيلية، لدراسة شكوى تراكم المياه بقرية الفنارة.

وأضافت الهيئة القومية، أنه تبين من الدراسة بأن المياه الموجودة هى رشح للمياه الجوفية والمنطقة تحتاج لعمل صرف مغطى.

ونوهت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، إلى أنه جارى تنفيذ مشروع صرف صحى قرية فنارة ونسبة تنفيذ أعمال المشروع 92%، ومن المقرر إنهاء الموضوع نهاية العالم الحالي.