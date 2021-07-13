موسكو تحذر واشنطن من إعادة تموضع القوات الأمريكية في دول الجوار الأفغاني

(أ.ش.أ)

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، أن إعادة تموضع القوات الأمريكية في دول الجوار الأفغاني أمر غير مقبول بالنسبة لبلاده، مشيرا إلى أن موسكو تحذر واشنطن من مثل هذه الخطوات.

وقال ريابكوف - في مقابلة مع مجلة "الحياة الدولية" لسان حال الخارجية الروسية اليوم الثلاثاء - :"أود أن أسلط الضوء على عدم قبولنا بنقل الوجود العسكري الأمريكي الدائم إلى البلدان المجاورة لأفغانستان، لقد أخبرنا الأميريكين بهذا بشكل مباشر وصريح".

وأضاف:" أن نقل القوات الأمريكية إلى الدول المجاورة لأفغانستان سيغير الكثير في علاقات روسيا مع الولايات المتحدة، ونحن نحذرهم من مثل هذه الخطوات" مؤكدا أن بلاده والولايات المتحدة على اتصال وثيق بشأن الوضع في أفغانستان.

وقال بهذا الشأن:" نحن نناقش تبعات الإنسحاب الأمريكي من أفغانستان مع الأمريكيين، وقد أنشأنا قنوات حوار معهم حول هذا الموضوع على مستويات مختلفة".

وتابع ريابكوف:"المبعوثان الخاصان الروسي والأمريكي إلى أفغانستان على اتصال وتفاعل وثيقين للغاية، كما أن القادة يبحثون هذا الموضوع بشكل دوري، أعني وزيرا الخارجية الروسي والأمريكي".

وكان المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان، ضمير كابولوف، أكد في وقت سابق أنه لا يجوز أن تتحول عملية سحب القوات الأميركية من أفغانستان إلى إعادة انتشار البنية التحتية العسكرية الأمريكية الأطلسية في دول آسيا الوسطى.