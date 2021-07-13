منحة يابانية لمشروع المساعدات الغذائية بالسودان

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أبرم السودان اتفاقية منحة من اليابان بقيمة 2.72 مليون دولار لتقديم مساعدات غذائية للسودان، حيث وقع عن حكومة السودان وزير المالية والتخطيط الاقتصادي الدكتور جبريل إبراهيم، وعن اليابان سفيرها في الخرطوم تاكاشي هاتوري.

وأشاد الدكتور جبريل إبراهيم، خلال فعاليات التوقيع، بالجهود الكبيرة التي تبذلها دولة اليابان في تقديم المساعدات الإنسانية للسودان في كافة المجالات الصحية والغذائية.

وأكد أن اليابان نفذت العديد من المشروعات الضخمة في العديد من المجالات مثل المياه والصحة والنفايات الصلبة، مؤكدا حرص السودان على الاستفادة الكاملة من الخبرات اليابانية في الإنتاج الزراعي وخلق شراكة قوية بين البلدين.

من جانبه، وصف سفير اليابان في السودان، العلاقات بين البلدين بالأزلية، موضحا أن اليابان بصدد تقديم هذه المساعدات لأسباب مختلفة مثل النمو المستمر للسكان وانخفاض إنتاج الأغذية الناجم عن تغيير المناخ.

وأوضح أن العديد من الدول توجه أعينها إلى السودان على أمل أن يصبح عملاقا زراعيا في المنطقة، نظرا لما يتمتع به من أراض خصبة ومساحات واسعة وموارد مائية غنية.