لو عندك منشأة تجارية أو صناعية تعرف على إجراءات توصيل التيار الكهربائى

كتبت رحمة رمضان

نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، أجر توصيل التيار الكهربائي للمنشآت غير السكنية سواء التجارية أو الصناعية ، وفيما يلي إجراءات توصيل التيار الكهربائي للمنشات غير سكنية:

1- إيصال السداد لمركز معلومات شبكات المرافق.

2- تصاريح حفر الطرق والشوارع لمد الكابلات وإعادة الشيء لأصله.

3-تصريح هيئة السكة الحديد حال تعديه خطوط السكك الحديدية.

4-موافقة وزارة الموارد المائية والري على تعديه المجاري المائية، وكذلك تصاريح آبار المياه الجوفية للأغراض الزراعية.

5-إيصال سداد قيمة تكلفة توصيل التغذية الكهربائية.