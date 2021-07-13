اليوم السابع
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الثلاثاء، 13 يوليه 2021 10:02 م
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لو عندك منشأة تجارية أو صناعية تعرف على إجراءات توصيل التيار الكهربائى

الثلاثاء، 13 يوليه 2021 09:55 م
لو عندك منشأة تجارية أو صناعية تعرف على إجراءات توصيل التيار الكهربائى مرفق الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، أجر توصيل التيار الكهربائي للمنشآت غير السكنية سواء التجارية أو الصناعية ، وفيما يلي إجراءات توصيل التيار الكهربائي للمنشات غير سكنية:
 
1- إيصال السداد لمركز معلومات شبكات المرافق.
2- تصاريح حفر الطرق والشوارع لمد الكابلات وإعادة الشيء لأصله.
3-تصريح هيئة السكة الحديد حال تعديه خطوط السكك الحديدية.
4-موافقة وزارة الموارد المائية والري على تعديه المجاري المائية، وكذلك تصاريح آبار المياه الجوفية للأغراض الزراعية.
5-إيصال سداد قيمة تكلفة توصيل التغذية الكهربائية.
 
 

الكهرباء

الطاقة المتجددة

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك

إجراءات توصيل التيار الكهربائي للمنشات الغير سكنية

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