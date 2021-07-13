اليوم السابع
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الثلاثاء، 13 يوليه 2021 09:25 ص
أكرم القصاص
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لطلاب الثانوية.. 6 أسباب وراء حرقان العين والحكة أثناء المذاكرة (إنفوجراف)

الثلاثاء، 13 يوليه 2021 01:27 ص
لطلاب الثانوية.. 6 أسباب وراء حرقان العين والحكة أثناء المذاكرة (إنفوجراف) لطلاب الثانوية.. 6 أسباب وراء حرقان العين والحكة أثناء المذاكرة

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فى فترة الامتحانات، يعانى الكثير من الطلاب من آلام شديدة بالعين من كثرة التركيز خاصة مرحلة الثانوية العامة، ويعانون من أعراض الدموع والحرقة فى العين كما تزداد حكة العين مع هذا الحرقان.
 
موقع "health line" الطبى، ذكر أن الدموع والحرقان أسبابها كثيرة وليس لهما علاقة بإجراء عمليات جراحية، ولا بد من استشارة الطبيب المختص للكشف ومعرفة السبب، موضحا أن هذه الأعراض من الممكن أن تكون لأسباب عدسدة نتعرف عليها فى هذا الإنفوجراف.
 
لطلاب الثانوية.. 6 أسباب وراء حرقان العين والحكة أثناء المذاكرة
لطلاب الثانوية.. 6 أسباب وراء حرقان العين والحكة أثناء المذاكرة

 


سبب حرقان العين

طلاب الثانوية

امتحانات الثانوية العامة

حرقان العين أثناء المذاكرة

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