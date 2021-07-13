اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 13 يوليه 2021 11:29 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

غلق طريق قرية الصليبة غرب سمالوط لاستكمال تبطين ترعة "الروبى"

الثلاثاء، 13 يوليه 2021 05:35 م
غلق طريق قرية الصليبة غرب سمالوط لاستكمال تبطين ترعة "الروبى" تبطين الترع-أرشيفية
المنيا - حسن عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت مديرية الطرق والنقل بالمنيا، انه بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز سمالوط، وإدارة المواقف، فقد تقرر غلق الطريق المؤدى من قرية الصليبة إلى قرية الروبى بمركز سمالوط ولمدة 20 يوما .

واضاف بيان صادر عن المديرية أن ذلك يأتي نظراً لتبطين ترعة كوم الراهب ناحية قرية الروبى بمركز سمالوط في إطار المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع.

وتم تحديد طريق عزبة سنوسى عيسي البصير – الروبى، مدخل قرية الصليبة كطريق بديل وذلك لمدة عشرون يوما بداية من امس الاثنين الموافق 12/7/2021.

 

 


وحدات محلية

رصف طرق

اخبار المنيا

محافظة المنيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مدينة الطود تستكمل تأهيل وتبطين الترع بنجع العرب ضمن حياة كريمة

الثلاثاء، 13 يوليه 2021 02:07 م

تعظيم الاستفادة من الموارد المائية..ما تريد معرفته عن مشروع تبطين الترع

الثلاثاء، 13 يوليه 2021 09:00 ص

وزير الري: "احنا مبنهزرش ومتابعين كل صغيرة وكبيرة بسد النهضة".. "عبد العاطى" الانتهاء من تأهيل 2100 كيلو بتبطين الترع وسنصل لـ 7000 بنهاية يونيو 2022.. وخبراء يؤكدون تلاعب إثيوبيا بالتصميمات المعلنة.. صور

السبت، 10 يوليه 2021 04:29 م

وزير الري: الانتهاء من تأهيل 2100 كيلو بتبطين الترع وسنصل لـ7000 بنهاية يونيو 2022

السبت، 10 يوليه 2021 02:59 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة