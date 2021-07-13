غلق طريق قرية الصليبة غرب سمالوط لاستكمال تبطين ترعة "الروبى"

أعلنت مديرية الطرق والنقل بالمنيا، انه بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز سمالوط، وإدارة المواقف، فقد تقرر غلق الطريق المؤدى من قرية الصليبة إلى قرية الروبى بمركز سمالوط ولمدة 20 يوما .
واضاف بيان صادر عن المديرية أن ذلك يأتي نظراً لتبطين ترعة كوم الراهب ناحية قرية الروبى بمركز سمالوط في إطار المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع.
وتم تحديد طريق عزبة سنوسى عيسي البصير – الروبى، مدخل قرية الصليبة كطريق بديل وذلك لمدة عشرون يوما بداية من امس الاثنين الموافق 12/7/2021.
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