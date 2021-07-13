غلق طريق قرية الصليبة غرب سمالوط لاستكمال تبطين ترعة "الروبى"

المنيا - حسن عبد الغفار

أعلنت مديرية الطرق والنقل بالمنيا، انه بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز سمالوط، وإدارة المواقف، فقد تقرر غلق الطريق المؤدى من قرية الصليبة إلى قرية الروبى بمركز سمالوط ولمدة 20 يوما .

واضاف بيان صادر عن المديرية أن ذلك يأتي نظراً لتبطين ترعة كوم الراهب ناحية قرية الروبى بمركز سمالوط في إطار المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع.

وتم تحديد طريق عزبة سنوسى عيسي البصير – الروبى، مدخل قرية الصليبة كطريق بديل وذلك لمدة عشرون يوما بداية من امس الاثنين الموافق 12/7/2021.