عون: لبنان يتابع جهود الرئيس الفرنسى لمساعدته على الخروج من أزمته

إيمان حنا

أكد رئيس لبنان العماد، ميشال عون، خلال استقباله اليوم، الوزير المفوض لدى وزارة الخارجية الفرنسية المكلف بالتجارة الخارجية فرانك ريستير، أن لبنان يتابع بامتنان الجهود التي يبذلها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمساعدته على الخروج من أزمته الراهنة، والتي تؤكد اهتمامه الدائم به على مختلف الصعد السياسية والانسانية والمعيشية.وفق بيان صحفى.

وقال الرئيس عون: "إن اللبنانيين يقدرون لفرنسا المساعدات التي تقدمها لهم كما يحفظون للرئيس ماكرون مبادراته في المؤتمرات التي عقدت وسوف تعقد من اجل دعم لبنان، ومنها المؤتمر المقرر بداية الشهر المقبل والمخصص لمساعدة الشعب اللبناني."

وعرض الرئيس الوضع السياسي الراهن والصعوبات التي واجهت وتواجه تشكيل الحكومة الجديدة، مؤكداً الحاجة الى حكومة قادرة، من أولى مهماتها اجراء الاصلاحات الضرورية وإزالة العراقيل من امام تحقيقها لأنها اساس في اعادة نهضة البلاد في مختلف المجالات وكشف الحقائق التي ادت الى الازمة التي وقع بها لبنان وتحديد المسؤوليات.

واعتبر عون أن التدقيق المالي الجنائي في الحسابات المالية لمصرف لبنان، يعتبر محطة اساسية في مسار الإصلاحات لاسيما وان هذا التدقيق كان من المطالب الاولى التي ابداها صندوق النقد الدولي، كما أن المبادرة الفرنسية تضمنت في اول بند منها إجراء تدقيق مالي في هذه الحسابات، وهذه المبادرة التي اعلنها الرئيس ماكرون في الاول من ايلول الماضي في قصر الصنوبر، تلقى كل الدعم والتأييد.

وحمل رئيس الجمهورية الوزير ريستير تحياته إلى الرئيس ماكرون وشكره على اهتمامه الدائم بلبنان وشعبه.

وكان الوزير الفرنسي عرض للرئيس عون في حضور السفيرة الفرنسية في بيروت آن غرييو والوفد المرافق ، اهداف زيارته الى العاصمة اللبنانية للاطلاع على مسار المساعدات التي تقدمها فرنسا للبنان لاسيما في مرحلة ما بعد الانفجار في مرفأ بيروت.