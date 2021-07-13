ضبط سيارة محملة بـ7 أطنان أسمدة غير مصرح بتداولها بالأسواق فى سوهاج.. صور

سوهاج محمود مقبول

تمكنت مديرية التموين بسوهاج من ضبط سيارة نقل محملة بكمية كبيرة من الأسمدة المحظور بيعها أو تداولها خارج الجمعيات كونها مخصصة لوزارة الزراعة وتم التحفظ على الحمولة الموجودة وبلغت 7 أطنان و900 كيلو جرام، وذلك قبل بيعها بالسواق السوداء لإحداث أزمة جاءت عملية الضبط بناء على توجيهات المهندس محمد إبراهيم مدير مديرية التموين بسوهاج.

وترجع الواقعة عقب تمكن إدارة مباحث التموين بجهينة برئاسة ماهر على أحمد مدير الإدارة عقب ورود معلومات لأعضاء إدارة تموين سوهاج بقيام سيارة بتحميل كمية كبيرة من الأسمدة الزراعية غير المخصصة للبيع بالسوق وعقب تقنين الإجراءات وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية تم ضبط سيارة نقل محمل عليها كميات كبيرة من الأسمدة الزراعية المخصصة لصالح وزارة الزراعة محملة على سيارة نقل وبلغت 185 شيكارة زنة الشكارة الواحدة 50 كيلوجراما بإجمالى 7 أطنان و900 كيلوجرام.

جاءت عملية الضبط بإشراف محمد حسين وكيل المديرية وبمعاونة ماهر حسانين وعادل أحمد ومحمد إبراهيم تم التحفظ على السيارة والحمولة الخاصة بها وتم إخطار الجهات المعنية وتم تحرير محضر جنح أمن دولة وجار العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.



وكيل تموين سوهاج يتفقد المضبوطات



السيارة المضبوطه وعليها الاسمدة



المضبوطات أسمدة محظور تداولها



وكيل وزارة التموين مع الاسمدة المضبوطه