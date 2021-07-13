صاحب واقعة قطار منوف: تعرضت للإهانة من الكمسرى وحالة ابنتى النفسية سيئة

المنوفية - محمد فتحى

قال محمد رشاد صاحب واقعة تعدى كمسرى قطار منوف عليه، إنه كان متوجها إلى قرية الحامول لزيارة والدة زوجته ومعه ابنته مريم، واستقل قطار القاهرة - منوف، للتوجه بعد ذلك إلى قرية الحامول.

وأضاف لـ"اليوم السابع، أنه استقل القطار المتجه من القاهرة إلى منوف، وبعد ذلك استقل قطار منوف -طنطا للنزول فى محطة الحامول، ولكن الكمسرى حضر فجأة وطلب منه التذكرة وقال له إنه قام باستبدال القطار ليصل إلى قرية كفر الزيات.

وتابع أنه تعرض الى إهانة من قبل الكمسرى مساعده أمام جميع الركاب وأمام ابنته التى تعانى من حالة نفسية سيئة.

كانت حالة غضب سيطرت على أهالى محافظة المنوفية عقب تداول فيديو وثقته سيدة، لضرب كمسرى قطار القاهرة - طنطا، لمواطن لرفصه دفع غرامة التذكرة بمحطة منوف والمتجه إلى مدينة شبين الكوم، حيث ظهر في الفيديو بكاء لطفلة شاهدت والدها يُصفع أمامها لعدم امتلاكه حق التذكرة.

وظهر فى الفيديو سيدة تقوم بدفع الغرامة للكمسرى لحل المشكلة إلا أنه رفض استلام الغرامة، لكنه ظهر الفيديو مصمم على منع الأب من نزول القطار ورفض تحصيل المبلغ من أحد غيره.