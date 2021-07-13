زى النهارده .. الجنايات تمد أجل النطق بالحكم على متهمين بـ"ألتراس ربعاوى"

كتب إيهاب المهندس

زى النهارده، من 4 سنوات، محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، تمد أجل النطق بالحكم فى إعادة محاكمة متهمين اثنين فى قضية "ألتراس ربعاوي".

كانت محكمة النقض، قبلت طعن المتهمين فى قضية خلية "ألتراس ربعاوى"، وقضت بإلغاء أحكام الإعدام الصادرة ضدهم، فى الاتهامات الموجهة لهم بحرق مبنى النيابة الإدارية، وقررت إعادة محاكمتهما أمام دائرة أخرى.

وكشفت التحقيقات، عن قيام المتهمين فى مارس 2014، بتشكيل خلية إرهابية تحت مسمى"ألتراس ربعاوى" لتنفيذ أعمال عنف وحرق لمنشآت الدولة وتخريبها، وتورطوا فى اقتحام مبنى النيابة الإدارية وحرقه.

وتوجد عقوبات واجهت المتهمين بسبب التهم الموجهة إليهم منها

1ـ الانضمام لجماعة إرهابية

يواجه المتهمين وآخرين سبق الحكم عليهم فى القضية تهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والتى تصل عقوبتها للسجن المشدد، طبقا للمادة 86 مكرر من قانون العقوبات، وتصل العقوبة للسجن المؤبد للمتهمين بتولى قيادة جماعة.

2 ــ تخريب الممتلكات العامة

يواجه المتهمون تهمة تخريب الممتلكات العامة ومن تلك المبانى مبنى النيابة الإدارية بأكتوبر وبعض المبانى الحكومية وبعض الممتلكات الخاصة، ووضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.