رئيس ميت غمر بالدقهلية يطالب الأهالى بتوصيل المرافق على الخطوط الجديدة

الدقهليه شريف الديب

طالب العقيد عمرو فكرى رئيس مجلس ومدينة ميت غمر جنوب محافظة الدقهلية، أهالى بعض الشوارع بمدينة ميت غمر، بضرورة الانتهاء من توصيلهم للمرافق الجديد، وذلك لتنفيذ خطة الرصف التى سيجرى تنفيذها بمدينة ميت غمر، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالي2021 ؛ كما ناشدت شركة مياه الشرب والصرف الصحى الأهالى بشوارع ( الجيش والحرية واحمد عرابي) بضرورة الإنتهاء من توصيلات المياه والصرف الصحي.

وأهابت المواطنين سرعة الانتهاء من الدخول على الخط الجديد للمياه حيث سوف يتم غلق الخط القديم، وذلك يوم 15/8/2021 ، ويتم العمل على الخط الجديد فقط ، وأن المواطن الذى لم يقوم بالدخول على الخط الجديد لن يتم وصول المياه إليه.

ومن الجدير بالذكر أنه فى حالة الرصف بدون توصيل لن يتم التوصيل للمواطن ويعرض نفسه للمسائله القانونية.

يذكر بأن سوف يتم قطع المياه عن قرية كفور البهايته، يوم الأربعاء القادم 14/7/2021 اعتباراً من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 9 مساء.

أوضح العميد عمرو فكرى رئيس مركز ومدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية ، أن قطع المياه يأتى لقيام الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية بعمل ربط لخط المياه من المحطة السطحية الجديدة بالخط المغذى لقرية كفور البهايتة.

وطالبت الشركة من جميع المواطنين والمصالح الحكومية تدبير احتياجاتهم من مياه الشرب طوال فترة الانقطاع حتى لا تتأثر بطول فترة الانقطاع.