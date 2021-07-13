اليوم السابع
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خناقات العيال تؤدى للموت.. طفل يتخلص من حياته بعد مشادة مع شقيقه بالخارجة

الثلاثاء، 13 يوليه 2021 03:40 م
خناقات العيال تؤدى للموت.. طفل يتخلص من حياته بعد مشادة مع شقيقه بالخارجة جثه - أرشيفية
الوادى الجديد - ماهر أبو نور

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لقى طفل يبلغ من العمر 12 عاما، مصرعه شنقا بعد أن قام بتعليق نفسه بحبل بعد مشادة مع شقيقه الأكبر، قاصدا إزهاق روحه، وذلك أعلى سطح منزله الكائن بحى البستان فى مدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد، وذلك فى غفلة من أسرته، حيث فوجئوا بعد عدة ساعات من غيابه بالعثور عليه مشنوقا.

تم إخطار الجهات الأمنية، وانتقل فريق بحثى من مديرية أمن الوادى الجديد وقسم شرطة الخارجة، وتم تحرير محضر بالحادث، وأخطرت النيابة التى قامت بمعاينة الجثة، وقررت ندب الطبيب الشرعى لتحديد سبب الوفاة.

وكان إخطار أمنى ورد إلى اللواء محمد توفيق مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الوادى الجديد، يفيد بالعثور على جثة طفل يدعى (ع) 12 سنة، مشنوقا بحبل أعلى سطح البناية التى يعيش فيها.

وأفادت التحريات الأولية، بأن الطفل كان على خلاف مع أسرته وحدثت مشادة مع شقيقه الأكبر قام على إثرها بالانتحار شنقا، ونفذ مخططه حتى لقى حتفه، وتم نقل جثة الطفل إلى مشرحة مستشفى الخارجة العام، وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.


الوادى الجديد

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