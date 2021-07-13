اليوم السابع
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حبس متسول 4 أيام لاتهامه بقتل مسن فى مصر القديمة

الثلاثاء، 13 يوليه 2021 02:09 م
حبس متسول 4 أيام لاتهامه بقتل مسن فى مصر القديمة سجن -أرشيفية
كتب سليم على

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قررت النيابة العامة بجنوب القاهرة حبس متسول 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل مسن بعصا خشبية وإلقاء جثته فى حديقة قصر العينى، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة، وأمرت بتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الواقعة.

 

وتلقى قسم شرطة مصر القديمة بلاغًا يفيد العثور على جثة مسن متوفى فى حديقة قصر العينى، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة زينهم.

 

وقررت النيابة تشريحها وإعداد تقرير حول سبب الواقعة، والتصريح بالدفن، وتحديد هوية الجثة لتسلميها لذويها، وتبين من تفريغ كاميرات المراقبة أن متسولا هو من ارتكب الواقعة وفر هاربًا، فتم ضبطه، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة التي تباشر التحقيق مع المتهم.


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