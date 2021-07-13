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توافد طلاب الثانوية العامة بأسيوط على لجان الامتحانات.. لايف

الثلاثاء، 13 يوليه 2021 10:10 ص
توافد طلاب الثانوية العامة بأسيوط على لجان الامتحانات.. لايف
أسيوط -هيثم البدرى

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توافد اكثر من 9 آلاف طالب وطالبة من طلاب الشعبة الأدبية للثانوية العامة بمحافظة أسيوط لآداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية وسط اجراءات أمنية من قبل قوات الشرطة واحترازية مشددة لمواجهة العدوى والاصابة بفيروس كورونا.

وقدم اليوم السابع بثا مباشرا لتوافد الطلاب علي مدرسة ناصر بأسيوط لأداء الامتحان.

ومن جانبه أوضح محمد عبد المحسن وكيل وزارة التربية والتعليم انه جرى التأكد على تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية من التطهير والتعقيم بلجان الامتحانات البالغ عددها 98 لجنة على مستوى مراكز المحافظة منها 69 لجنة الكتروني و29 لجنة ورقي، لافتا إلى عدد الطلاب الذين يحق لهم دخول الامتحان بإجمالي 25394 طالب منهم بالقسم الأدبى 8189 طالب نظامى وبالقسم العلمى 14656 وطلبة المنازل فى الشعبة الأدبية 852 وبالشعبة العلمية 1697.

 

 

 

 

 

 


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