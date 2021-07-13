بدء عملية التسجيل الأولى للمرشحين للانتخابات الرئاسية بكوريا الجنوبية

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بدأت لجنة الانتخابات الوطنية بكوريا الجنوبية فترة التسجيل المبكر للإنتخابات الرئاسية التي تبلغ سبعة أشهر للمرشحين الذين يأملون في خوض الانتخابات الرئاسية المقرر إجراءها بتاريخ 9 مارس لاختيار خليفة للرئيس مون جيه-إن ، الذي تنتهي ولايته في يوم 9 مايو القادم .

ووفقا لوكالة الأنباء يونهاب - يُسمح للمسجلين بإجراء أنشطة حملة محدودة قبل موعد التسجيل الرسمي المحدد في منتصف فبراير.

وأعلن أكثر من اثني عشر شخصية عن نيتهم الترشح ،على رأسهم حاكم إقليم كيونغكي لي حيه-ميونغ والمدعي العام السابق يون سيوك يول.

وقام الحزب الديمقراطي الحاكم يوم الأحد بتقليص عدد منافسيه الأساسيين إلى ستة ، بما في ذلك الحاكم لي ، ورئيس الحزب السابق لي ناك- يون ، ورئيس الوزراء السابق جيونغ سيه-غيون، ووزيرة العدل السابقة تشو مي -أيه .

ويعتزم الحزب الليبرالي الحاكم اختيار مرشحه في سبتمبر.

ويمكن للمرشحين المسجلين في وقت مبكر فتح مكتب انتخابي ، وتوظيف حوالي 10 موظفين بأجر وتشكيل جمعية لجمع التبرعات.

ويُسمح لهم بإجراء حملات من خلال المكالمات الهاتفية والرسائل النصية ورسائل البريد الإلكتروني وتوزيع بطاقات الأسماء وكتيبات التعهدات الانتخابية.