المحافظ أسوان يؤكد تذليل كافة العقبات أمام مسيرة نادى أسوان بالدورى

أسوان – عبد الله صلاح

أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، على اهتمامه بتذليل كافة العقبات والتحديات أمام مسيرة نادى أسوان الرياضى مع توفير كافة أوجه الدعم من أجل تحقيق نتائج إيجابية فى المباريات الـ7 المتبقية فى دورى الأضواء، لضمان استمرار مسيرة النادى والبقاء فى الدورى الممتاز الموسم القادم.

جاء ذلك أثناء اجتماع المحافظ مع اللواء أحمد سليمان رئيس النادى، حيث كشف اللواء أشرف عطية عن أنه تم عرض مشكلة الكهرباء باستاد أسوان الرياضى على الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أثناء زيارته الأخيره للمحافظة، ولذا تم التنسيق لاستضافة ستاد بتروسبورت للمباريات المتبقية فى الدورى الممتاز، لحين إنهاء صيانة شبكات الكهرباء باستاد أسوان.

ومن جانبه، وجه اللواء أحمد سليمان وأعضاء مجلس الإدارة الشكر لمحافظ أسوان على دعمه المستمر للنادى وحرصه على تحقيق الأهداف المنشودة، وفى مقدمتها الأستمرار فى مسيرة دورى الأضواء باعتباره من أشهر الأندية الجماهيرية بالصعيد.