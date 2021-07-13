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الرى: انتهينا من تبطين 2101 كيلو من التبرع ونهاية المرحلة الأولى منتصف 2022

الثلاثاء، 13 يوليه 2021 11:07 م
الرى: انتهينا من تبطين 2101 كيلو من التبرع ونهاية المرحلة الأولى منتصف 2022 وزارة الرى
كتب أحمد عرفة

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أكد المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والرى المهندس محمد غانم، أن الاعتمادات المالية لتأهيل وتبطين الترع بدأت في سبتمبر الماضى، حيث بدأ تنفيذ المشروع في شهر سبتمبر من العام الماضى، ومن المقرر أن تنتهى المرحلة الأولى من تبطين الترع في منتصف العام المقبل.

وقال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والرى، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، إن المرحلة الأولى من مشروع تبطين الترع يتضمن تبطين 7 آلاف كيلو متر، ولكن يتم تأهيل حاليا 8200 كيلو متر أى تخطينا المستهدف من المرحلة الأولى.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والرى، أنه جرى الانتهاء من تأهيل 2101 كيلو متر من الترع، ومن القرر طرح 400 كيلو متر من الترع لتأهيلها وتبطينها بعد توفير الاعتمادات المالية الخاصة بها، وبمجرد انتهاء المرحلة الأولى سنبدأ في المرحلة الثانية، حيث نستكمل 20 ألف كيلو متر من الترع على مستوى الجمهورية.


وزاره الرى

محمد غانم

تبطين الترع

اكسترا نيوز

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