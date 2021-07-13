الرئيس الجزائرى يجري مباحثات مع رئيس النيجر حول العلاقات الثنائية بين البلدين

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بحث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، مع محمد بازوم رئيس النيجر، الذي بدأ أمس زيارة عمل وصداقة الى الجزائر، العلاقات الثنائية بين البلدين.

وكان رئيس النيجر قد زار، صباح اليوم، مقام الشهيد بالجزائر العاصمة حيث ترحم على شهداء ثورة أول نوفمبر المجيدة ووضع إكليلا من الزهور أمام النصب التذكاري وقرأ فاتحة الكتاب ترحمًا على أرواح شهداء الثورة التحريرية.

أعلن الرئيس تبون، عن فتح الحدود البرية بين بلاده والنيجر، بهدف تسهيل التبادلات التجارية بين البلدين.

وأعرب تبون - خلال مؤتمر صحفي مشترك بالجزائر العاصمة مع رئيس النيجر محمد بازوم - عن شكره لزيارة رئيس النيجر، الأخوية إلى الجزائر مع وفد رفيع المستوى يشمل كافة القطاعات.

وقال تبون إن "المحادثات الأولية بين الطرفين أسفرت عن اتفاق تام بين البلدين على كل النقاط التي طرحها النيجر والتي تستهدف تعزيز التعاون في كل المجالات، مثل، الري والنفط والتبادل التجاري".

وأعلن الرئيس الجزائري عن اتفاق الطرفين على فتح الحدود لتبادل الاستيراد والتصدير بين البلدين، مؤكدا أن الجانبين اتفقا على أن تكون هناك سياسة واضحة بالنسبة لمواطني النيجر العاملين بالجزائر في مختلف القطاعات.

كما أكد على وجود اتفاق تام بين البلدين بالنسبة للتعاون الأمني، مشيرا إلى الموافقة على كل المقترحات والتي تقدم بها رئيس النيجر، خاصة فيما يتعلق بالتدريب ومجالات أخرى.

ووصل رئيس جمهورية النيجر محمد بازوم مساء أمس الاثنين في زيارة عمل وصداقة إلى الجزائر على رأس وفد رفيع المستوى، حيث كان في استقبال السيد بازوم بمطار هواري بومدين الدولي كل من صالح قوجيل رئيس مجلس الأمة (الغرفة العليا بالبرلمان)، ورمطان لعمامرة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، وعدد من أعضاء الحكومة.