البيئة: استخدام المواطن 600 كيس بلاستيك سنويا يمثل خطرا على الكائنات البحرية

كتب أحمد عرفة

أكد الدكتور على أبو سنة مستشار وزيرة البيئية للمشروعات، أهمية وضع استراتيجية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية، موضحا أن هناك اتجاها عالميا للحد من استخدام البلاستيك لما له من آثار بيئية وصحية سيئة.



وقال مستشار وزيرة البيئية للمشروعات، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، إن الأكياس البلاستيكية تؤثر على الكائنات البحرية، وسبب رئيسى في نفوق الأسماك والكائنات البحرية، خاصة في الأماكن السياحية ذات الشعب المرجانية في مصر، موضحا أن فترة تحلل الأكياس البلاستيكية طويلة قد تصل إلى 1000 سنة لا تتناسب فترة استخدامها.



وأشار مستشار وزيرة البيئية للمشروعات، إلى أن معدل استخدام المواطن المصرى للأكياس البلاستيك يصل إلى 600 كيس بلاستيك في السنة، بينما الاستخدام العالمى للكيس البلاستيك يصل إلى 100 كيس بلاستيك في السنة، متابعا: وبالتالي تم تشكيل اللجنة القومية برئاسة وزيرة البيئة لبحث سبل الحد من الأكياس البلاستيك ونضع مواصفات جودة لصناعة هذه الأكياس وتكون بسمك عالٍ وليس ضئيلا.