قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، إن القوات الأمريكية وضعت خطط طوارئ لإخلاء السفارة في كابول من الموظفين والدبلوماسيين الأمريكيين في حال تعرضت لتهديد أمني مباشر، وذلك في تصريحات لفضائية "سكاي نيوز عربية".
وأشار البنتاجون إلى العمل على وضع مجموعة خطط طوارئ لمواجهة الأسوأ في أفغانستان عقب انسحاب القوات الأميركية نهاية الشهر المقبل، موضحًا أن الجيش الأفغاني يملك التجهيزات العسكرية اللازمة لحماية كابل لكننا لا نثق بولاء بعض العناصر للحكومة المركزية.
وكانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أكدت أن القوات الأمريكية قد تشن ضربات جوية ضد حركة طالبان أثناء عملية الانسحاب من أفغانستان.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع جون كيربى -حسبما أفادت قناة ( الحرة) الإخبارية اليوم الثلاثاء- "من الواضح أن حركة طالبان لها طموح في الوصول إلى الحكم إلا أن سيطرتها على كامل أفغانستان ليس أمرا حتميا".
وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قد أكدت في وقت سابق أن أمن المطارات بأفغانستان على رأس الأولويات للولايات المتحدة مع الاستعداد لسحب القوات الأمريكية من هناك بعد نحو شهر ونصف الشهر.
ويذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن كان قد أعلن أنه سيتم استكمال سحب قوات بلاده من أفغانستان بنهاية شهر أغسطس المقبل، مبكرا عن الموعد المقرر سابقا وهو 11 سبتمبر.
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