استمرار نقل طلاب الثانوية العامة بأسوان إلى اللجان بأتوبيسات مكيفة

أسوان – عبد الله صلاح

تواصل الأتوبيسات المكيفة التى وفرتها محافظة أسوان بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم وجهود المجتمع المدنى، خدمة نقل طلاب الثانوية العامة إلى لجان الامتحانات، والتى تقع على مسافات بعيدة من مقر إقامتهم، نظراً لظروف الطقس شديد الحرارة بمحافظة أسوان.

ويؤدى طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية اليوم، امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، بعد أداء امتحان مادة اللغة العربية يوم الأحد الماضى، وذلك خلال الفترة من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثانية عشر ظهراً، بواقع 2175 طالباً وطالبة بالشعبة الأدبية من إجمالى 6816 طالباً وطالبة بالثانوية العامة بشعبتيها "العلمية والأدبية"، موزعين على 30 لجنة امتحانية على مستوى إدارات أسوان الخمس.

وأكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، استمرار انتظام حركة سير الأتوبيسات والمينى باص "المكيفة" التي وجه محافظ أسوان بتوفيرها لأول مرة وبمشاركة مجتمعية من أجل نقل الطلاب والطالبات باللجان التي تقع على مسافات بعيدة عن مقر إقامتهم.

وأشار اللواء عطية، إلى ضرورة تهيئة الأجواء الملائمة أمام الطلاب والطالبات لأداء الامتحانات بكل سهولة ويسر وبث روح الطمأنينة لديهم ، بجانب أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، بالإضافة إلى تركيب المظلات وتمركز سيارات الإسعاف أمام اللجان وتوفير المياه المثلجة والمبردات ووسائل التهوية المختلفة.