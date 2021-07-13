اليوم السابع
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الثلاثاء، 13 يوليه 2021 12:41 م
أكرم القصاص
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استقالة مسؤول صحة عراقي بعد مأساة مستشفى الحسين التعليمي

الثلاثاء، 13 يوليه 2021 11:36 ص
استقالة مسؤول صحة عراقي بعد مأساة مستشفى الحسين التعليمي مستشفى ذى قار
(وكالات)

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أعلن مدير صحة محافظة ذي قار في جنوب العراق، صدام الطويل، أنه قدم استقالته على خلفية حريق مستشفى الحسين التعليمي الليلة الماضية في المحافظة- وفقاَ لـ"روسيا اليوم"-.

وورد في وثيقة كتبت بخط يده موجهة إلى وزير الصحة والبيئة: "في هذه اللحظات المؤلمة أقدم استقالتي، ايمانا بأن حياة الناس أهم من المنصب، لكن كان للقدر مشيئته في هذا الحادث الأليم".

وأعلنت دائرة صحة محافظة ذي قار بجنوب العراق، عن ارتفاع حصيلة حريق مستشفى الحسين التعليمي إلى 114 شخصا، هم 64 قتيلا و50 جريحا.

 

 


العراق

بغداد

مستشفى

حريق

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