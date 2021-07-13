إعدام 29 طن أغذية فاسدة خلال شهر يونيو بكفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

أكدت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، أن إدارة الأغذية التابعة لمديرية الشئون الصحية بكفرالشيخ، قامت بتكثيف حملات المرور والمتابعة والرقابة لضبط الأسواق، استعداداً لعيد الأضحى المبارك، مؤكدة أن إدارة الأغذية تمكنت من المرور على 395 منشأة، وسحبت 543 عينة مواد غذائية.

وأضافت سلام، أن الإدارة لا تدخر جهداً في ضبط سوق الأغذية داخل محافظة كفرالشيخ وذلك للحفاظ على جودة السلع المقدمة للمواطن، مؤكدة أنه تم تحرير 229 محضر مخالفة، وأغلقت 15 منشأة غذائية ، كما قامت بإعدام 29229 كيلو جرام من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، و10 لتر سوائل غير صالحة للاستهلاك، وذلك خلال شهر يونيو الماضى.