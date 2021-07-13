إجراءات احترازية قبل دخول طلاب الثانوية العامة اللجان بالمحلة.. لايف وصور

الغربية - مصطفى عادل

توافد طلاب الثانوية العامة -شعبة الأدبى- على اللجان بمحافظة الغربية، اليوم الثلاثاء، لأداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة.

ودخل الطلاب إلى اللجان ملتزمين بارتداء الكمامات كإجراء احترازى للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، كما يمر الطلاب عبر بوابات التعقيم الموجودة فى مداخل اللجان، وقياس درجة الحرارة لكل طالب باستخدام الكاشف الحراري.

كما خضع الطلاب للتفتيش المشدد قبل الدخول، لمنع دخول أى وسيلة من وسائل الغش، ومنع دخول أى هاتف محمول مع الطلبة.

وحرص أولياء الأمور على الجلوس أمام اللجان وقراءة القرآن الكريم والدعاء للطلاب بالتوفيق والسداد فى حل الأسئلة.



الطلاب-بالكمامات



الطلاب-يرتدون-الكمامات-قبل-دخول-اللجان



الكشف-على-الطلاب-قبل-دخولهم-اللجان



دخول-الطلاب-الى-اللجان-عبر-بوابات-التعقيم-(1)