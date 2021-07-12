وزير العمل الإيطالي: لا تزال هناك عقبات كثيرة أمام التوظيف بأوروبا

فاطمة شوقى

أكد وزير العمل والسياسات الاجتماعية الإيطالي أندريا أورلاندو، أن هناك عقبات كثيرة أمام التوظيف بأوروبا في أوروبا،وعراقيل أمام الاندماج الكامل في سوق العمل للعديد من فئات المواطنين.

وقال الوزير أورلاندو متحدثًا في ليوبليانا، خلال أول اجتماع غير رسمي لوزراء العمل تحت الرئاسة السلوفينية لمجلس الاتحاد الأوروبي، إنه "لإزالة هذه العقبات، نرى أن من الضروري أولاً وقبل كل شيء، تعزيز مهارات العمال من جميع الأعمار، الخلفيات والجنسين، لتعزيز توزيع واسع ومتوازن للعمل المرتبط بالتقنيات الجديدة، من خلال مسارات التعلم مدى الحياة"، حسبما قالت وكالة "آكى" الإيطالية.

وأشار الوزير إلى أن "إيطاليا قد جهزت نفسها بأدوات لدعم البالغين في بناء واعتماد مسارات جديدة لتحسين المهارات وإعادة تشكيلها، ويجري حاليًا إقرار خطة استراتيجية وطنية محددة لمهارات السكان البالغين"

وذكر الوزير الإيطالي أنه "من أجل زيادة إدماج المرأة في عالم العمل، من الضروري التدخل لإحلال التوازن بين العمل والحياة الخاصة، وتوزيع أكثر إنصافًا لأعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر، وتعزيز دراسات (STEM) التي تشمل العلوم، التكنولوجيا، الهندسة والرياضيات، الحوافز الضريبية للتوظيف وحضور المرأة في مجالس الإدارة".

وأوضح أورلاندو، أنه "على كل هذه الجبهات، تدخل بلادنا بالفعل من خلال لوائح مخصصة وباستراتيجية وطنية حديثة بشأن المساواة بين الجنسين، وقد قررتُ مؤخراً أيضًا أن الشركات التي ستحصل على أموال خطة الإنعاش الوطنية والقدرة على الصمود (PNRR) عليها فسح مجال كاف للنساء وللشباب أيضاً”، مؤكدا أن هذا "شرط حقيقي".

وخلص الوزير المنتمي للحزب الديمقراطي، الى القول إنه “يجب أيضًا إيلاء اهتمام خاص للعمال الشباب ولأولئك الذين لم يعودوا شبابًا أيضاً، وكذلك لجميع التدابير التي تهدف إلى التشجيع من وجهة النظر الضريبية أيضاً، توظيف الأشخاص فوق 50 عامًا".