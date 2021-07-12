مصر للطيران تسير اليوم 71 رحلة جوية لعدة جهات لنقل 6175 راكبا

تسير مصر للطيران اليوم الاثنين 71 رحلة جوية بمعدل 54 رحلة دولية إلى كل من تورنتو، واشنطن، دبى، جوبا، أكرا، تونس، الدوحة، أثينا، نيويورك، ميلانو، روما، باريس، إسطنبول، امستردام، فرانكفورت، كوبنهاجن، لندن، موسكو، أبوظبى، البحرين، الخرطوم، لارناكا، بيروت، الشارقة، نيروبى، أديس أبابا، إربيل، و31 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، و4 رحلات شحن جوى تنقل جميع هذه الرحلات 6175 راكبا.

وجدير بالذكر أن مصر للطيران قامت اليوم بتسيير 79 رحلة جوية بمعدل 60 رحلة دولية، و13 رحلة داخلية، و6 رحلات شحن جوى، لنقل 6174 راكبا.

واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولى جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة فى أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

كما تم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي.