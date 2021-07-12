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مستشار رئيس الجمهورية: إطلاق حملة للكشف عن الأمراض الوراثية قريبا

الإثنين، 12 يوليه 2021 08:54 م
مستشار رئيس الجمهورية: إطلاق حملة للكشف عن الأمراض الوراثية قريبا الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية
إبراهيم حسان

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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أمر بتوفير علاج ضمور العضلات منذ أول لحظة لرصد حالات مصابة مؤخرا، ومصر بصدد إطلاق حملة جديدة للاكتشاف المبكر للأمراض الوراثية، بهدف الشفاء المبكر للمرضى.

 

وأشار إلى أن الدولة المصرية تهتم بتوفير أكبر قدر من اللقاحات المختلفة عالميا، في إطار توجيهات القيادة السياسية لمواجهة جائحة كورونا وتلقيح المواطنين ضد الفيروس.

 

أضاف عوض تاج الدين، في مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار" عبر قناة النهار، أن الإقبال في البداية على لقاحات كورونا كان ضعيفا، نظرا لضعف الثقة في مأمونية اللقاحات التي توفرها الدولة للمواطنين، ولكن زاد الإقبال على تلقى اللقاحات مؤخرا نظرا لزيادة الوعي القومي في الحصول على اللقاحات.

 

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، أن الأنواع المتحورة لفيروس كورونا منتشرة في دول العالم، ويجب أن يكون هناك نوعا من الحذر والحرص حتى لا تحدث أي موجات أخرى لهذا الفيروس داخل مصر.


الدكتور محمد عوض تاج الدين

مستشار رئيس الجمهورية

الامراض الوراثية

اخبار التليفزيون

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