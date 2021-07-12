مجلس الشيوخ النيجيري يوافق على تخصيص 74.7 مليار نيرة لدعم الشرطة

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وافق مجلس الشيوخ النيجيري على تخصيص أكثر من 74 مليارًا و773 مليون نيرة نيجيرية لصالح تنمية الصندوق الائتماني للشرطة، وذلك في أعقاب النظر في تقرير أعدته اللجنة المشتركة لمجلسي الشيوخ والنواب حول شؤون الشرطة الوطنية في البلاد.

وأشار رئيس لجنة شؤون الشرطة في مجلس الشيوخ داودا هاليرو جيكا - في تصريحات نقلتها الصحف المحلية، إلى أن ميزانية الصندوق الائتماني للشرطة لعام 2021 هي الثانية منذ صدور القانون الخاص بإنشاء الصندوق في عام 2019.

وقدم النائب النيجيري بيانًا تفصيليًا حول الميزانية العامة للدولة خلال العام المالي الحالي والإيرادات المتجددة منذ نهاية 2020؛ والتي تجاوز إجماليها 23 تريليون نيرة نيجيرية.