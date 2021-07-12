ضبط 41 طن مخلل بمعمل غير مرخص بالدقهلية وتحرير 8 محاضر مخالفات متنوعة

الدقهلية شريف الديب

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق والمحلات وكافة منشآت بيع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين بمنافذ البيع وتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجارى والاحتكار.

وأوضح محافظ الدقهلية، أنه يتابع يوميا نتائج حملات اللجان بالمراكز والمدن والأحياء وحملات التفتيش التى يتم بموجبها تحرير المخالفات والتحفظ على المضبوطات.

وفى مركز ومدينة بنى عبيد قال حاتم قابيل رئيس المركز، إن الحملة التى تم تنفيذها اليوم قامت بضبط 41 طن جزر مخلل بمعمل للمخلات بحارة المشايخ بمدينة بنى عبيد، وتم تحرير 8 محاضر بمخالفات متنوعة منهم محضرا لسرقة المياة وتم سحب العينات عن طريق مفتشين الصحة لتحليلها بالمعامل المتخصصة بوزارة الصحة.

وقرر محافظ الدقهلية إحالة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها وأمر على الفور بغلق المعمل وتشميعه وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة وكلف " مختار" رئيس بنى عبيد بمتابعة تصرفات النيابة فى المحاضر المذكورة.

وأكد محافظ الدقهلية تكثيف حملات الرقابة التفتيش بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والاحياء ومديريات التموين، والصحة، والطب البيطرى والقوى العاملة وادارات البيئة حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد الغذائية والتصدى لجميع انواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.

يأتي ذلك فى إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بتوفير احتياجات المواطنين بالكميات الكافية والأسعار المناسبة، والصلاحية المطلوبة حفاظا على صحة وحياة المواطنين بالمحافظات.