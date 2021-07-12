شباب العريش ينفذون مبادرات لتنظيف الشاطئ والتوعية بالتخلص الأمن من نفاياتهم .. صور

شمال سيناء - محمد حسين

شهدت شواطئ شمال سيناء، عددا من مبادرات الشبابية، تحت رعاية مديرية الشباب والرياضة، لتنظيف الشواطئ فى استجابة سريعة لنداء مرتادى شاطئ العريش بضرورة التخلص من مخلفات يتركها البعض ورائهم أثناء قضاء يومهم على البحر.

قال كليب راشد، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، إنه منذ بداية موسم الصيف ومبادرات منوعة تطلقها مراكز الشباب وخلالها تقوم فرق التطوع الشبابية بعمل معسكرات بمناطق يتم اختيارها من الأكثر زحاما، مضيفا أن أخر هذه المبادرات تحمل اسم "شاطئنا" والتى تأتى من منطلق تنمية مراكز الشباب وجعلها مراكز خدمة مجتمعية، وتنفذها إدارة البرامج الثقافية والتطوعية بالتعاون مع إدارة العريش، ونفذها متطوعين من مركز شباب ضاحية السلام ممن يسعون إلى الإهتمام بنظافة الشاطئ.

وأوضح كليب، أن هذه المبادرات إضافة لأهميتها فى تنظيف الشاطئ فهى تعزز لدى الشباب الولاء والانتماء، وتعطى رسالة للمجتمع بالتوعية بأهمية نظافة الشاطئ والحفاظ عليه، وتعديل السلوكيات الغير سوية وتصحيح الأوضاع بالاهتمام النابع من الشباب، كما تنمية فرق التطوع والعمل التطوعي، وتخلق جو من المرح والسعادة لدى الشباب.

وقال محمود العريس، مدير إدارة خدمات الشباب بمديرية الشباب والرياضة، أن هذه المبادرات تأتى فى إطار المشاركة المجتمعية لمديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء والتوعية التى تهدف إلى تعديل سلوك المواطن للسلوك الايجابى .

ويشارك فيها شباب نادى الفنون برسم لوحات تجمل شاطئ العريش وكتابة شعارات توعية للمواطنين بأهمية الحفاظ على كورنيش العريش والشاطئ.

وقال ناصر العزازي، مدير مركز شباب مدينة العريش، أن المركز قام بتنفيذ مشروع خدمة عامة لنظافة منطقة المحطة على شاطئ بحر العريش وشارك فيه فريق الناشئين بالمركز، مشيرا إلى أن الشباب قاموا بنظافة وتجميل للمنطقة الساحلية على الشاطئ المخصصة لممارسة الأنشطة الرياضية الشاطئية، حيث تم تجهيز ملعب كرة القدم الشاطئ وملعب الكرة الطائرة الشاطئية.

من جانبهم نفذ شباب متطوعين بمشاركات فردية مبادرات لتنظيف شاطئ العريش بمناطق وسط المدينة والمساعيد، وبدورهم طالب رواد شاطئ مدينة العريش بتكثيف حملات النظافة على الشاطئ على وجه الخصوص بمنطقة شاطئ الريسة أجمل شواطئ المحافظة والذى شهد ظهور كميات من المخلفات على ساحله من أثار المصطافين .



جانب من انشطة



جمع المخلفات



خلال معكسر التمظيف