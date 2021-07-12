اليوم السابع
Ads
الإثنين، 12 يوليه 2021 04:37 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

شاهد فرحة الطالبات لسهولة امتحان اللغة الفرنسية بكفر الشيخ.. فيديو

الإثنين، 12 يوليه 2021 03:13 م
شاهد فرحة الطالبات لسهولة امتحان اللغة الفرنسية بكفر الشيخ.. فيديو
كفر الشيخ – محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رصدت عدسة اليوم السابع فرحة طالبات مدرسة الشهيد هشام بركات الثانوية للبنات بكفر الشيخ لسهولة امتحان اللغة الفرنسية ، مؤكدين أن اللغة الفرنسية أعادت لهم البسمة بعد آلام وأحزان امتحان اللغة العربية.

ومن بين الطالبات تسنيم محمود التى تعانى فى كسر فى قدمها وتحملت الآلام لكى تؤدى امتحانات الثانوية العامة، ولم تتقدم بأى مستند رسمى لتأجيل امتحاناتها، سواء كشف طبى أو غيره .

 

فرحة وابتسامة تسنيم
فرحة وابتسامة تسنيم

قالت تسنيم محمود ، طالبة بالصف الثالث الثانوى بمدرسة الشهيد هشام بركات الثانوية للبنات " الجديدة للبنات "سابقاً"، إنها سعيدة بسهولة مادة اللغة الفرنسية اليوم الاثنين ، فى ثانى أيام امتحانات القسم العلمى ، متمنية أن تكون كل الامتحانان على نفس المستوى من اليسر والسهولة .

تسنيم محمود تتحمل الالم في سبيل الثانوية العامة
تسنيم محمود تتحمل الالم في سبيل الثانوية العامة

وأضافت تسنين محمود ، أنها أصيبت بكسر فى قدمها ، ولم تفكر فى الاعتذار ، وذاكرت وان شاء الله سيوفقها الله فى الامتحانات ،مؤكدة أنها تشكر كل من ساعدتها فى الوصول إلى اللجنة من زميلاتها.

الطالبة تسنيم تحملت الام قدمها
الطالبة تسنيم تحملت الام قدمها

 

الطالبة تسنيم محمود
الطالبة تسنيم محمود

 

الطالبة تسنيم وسط زميلاتها
الطالبة تسنيم وسط زميلاتها

 

 

 

 


كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

تعليم كفر الشيخ

طالبات

ثالث ثانوى

امتحانات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة