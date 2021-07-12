شاهد فرحة الطالبات لسهولة امتحان اللغة الفرنسية بكفر الشيخ.. فيديو

كفر الشيخ – محمد سليمان

رصدت عدسة اليوم السابع فرحة طالبات مدرسة الشهيد هشام بركات الثانوية للبنات بكفر الشيخ لسهولة امتحان اللغة الفرنسية ، مؤكدين أن اللغة الفرنسية أعادت لهم البسمة بعد آلام وأحزان امتحان اللغة العربية.

ومن بين الطالبات تسنيم محمود التى تعانى فى كسر فى قدمها وتحملت الآلام لكى تؤدى امتحانات الثانوية العامة، ولم تتقدم بأى مستند رسمى لتأجيل امتحاناتها، سواء كشف طبى أو غيره .



فرحة وابتسامة تسنيم

قالت تسنيم محمود ، طالبة بالصف الثالث الثانوى بمدرسة الشهيد هشام بركات الثانوية للبنات " الجديدة للبنات "سابقاً"، إنها سعيدة بسهولة مادة اللغة الفرنسية اليوم الاثنين ، فى ثانى أيام امتحانات القسم العلمى ، متمنية أن تكون كل الامتحانان على نفس المستوى من اليسر والسهولة .



تسنيم محمود تتحمل الالم في سبيل الثانوية العامة

وأضافت تسنين محمود ، أنها أصيبت بكسر فى قدمها ، ولم تفكر فى الاعتذار ، وذاكرت وان شاء الله سيوفقها الله فى الامتحانات ،مؤكدة أنها تشكر كل من ساعدتها فى الوصول إلى اللجنة من زميلاتها.



الطالبة تسنيم تحملت الام قدمها



الطالبة تسنيم محمود