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حبس المتهمين بسرقة صندوق تبرعات أمام أحد المساجد بشبرا الخيمة

الإثنين، 12 يوليه 2021 07:17 م
حبس المتهمين بسرقة صندوق تبرعات أمام أحد المساجد بشبرا الخيمة صندوق تبرعات - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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أمرت نيابة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، بحبس 3 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامهم بسرقة صندوق تبرعات من أمام مسجد في منطقة بهتيم بدائرة القسم، واستعجلت النيابة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها.

وكانت أجهزة الأمن كشفت ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يتضمن قيام 3 أشخاص بسرقة صندوق تبرعات من أحد المساجد بالقليوبية، وتحديد وضبط مرتكبى الواقعة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات، مقطع فيديو تم تداوله على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يتضمن قيام (3 أشخاص) بسرقة صندوق تبرعات خاص بأحد المساجد بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية.

وتوصلت جهود فريق البحث برئاسة قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية، إلى أن مرتكبى الواقعة (ميكانيكى ، نجار مسلح ، طالب - مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، والاستيلاء على المبلغ المالى ، وأضافوا بإنفاقه على متطلباتهم الشخصية فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


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