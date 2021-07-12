تطوير 5 مناطق عشوائية فى العريش بتكلفة 225 مليون جنيه

شمال سيناء - محمد حسين

أكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء على سرعة الانتهاء من تطوير المناطق العشوائية فى مدينة العريش العاصمة والنهوض بالخدمات والمرافق لصالح المواطنين.

وأعلن المحافظ فى الاجتماع الخاص بالعشوائيات، والذى عقد اليوم فى مكتبه بحضور أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة وعبد العال البدرى سكرتير عام مساعد المحافظة وماجد محمد أحمد رئيس مركز ومدينة العريش والمهندس حسام الشريف مدير عام التخطيط العمرانى ومحمد السيد مدير عام الشئون المالية ، محمد عبد الخالق مدير عام التخطيط والمهندس ناجى ابراهيم محمد رئيس منطقة تعمير شمال سيناء ورؤساء قطاعات الكهرباء والمياه والطرق والغاز والجهات المعنية - أن الدولة تعمل على تطوير العشوائيات وتوفير أماكن حضرية لإقامة المواطنين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم ، مشيرا الى تمويل مشروع تطوير العشوائيات باعتمادات من صندوق تطوير المناطق العشوائية وفائض اعادة الشىء لأصله والخطة الاستثمارية .

وأصدر المحافظ قرارا بتشكيل لجنة من مجلس مدينة العريش والطرق وتكلفتها بالمرور على مختلف المناطق لتحديد مطالب كل منطقة على الطبيعة إلى جانب تكليف منطقة التعمير كجهة منفذة وعمل بروتوكول معها للتنسيق مع باقى الجهات المعنية ومسئولية التنفيذ نظرا لتوافر الكوادر المؤهلة بها مع سرعة التنفيذ والبدء الفورى فى تطوير المناطق العشوائية .

و أكد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة على عرض المناطق المحددة وفقا للخطة وتحديد المطالب لكل منطقة ، وعرضها على الجهات المعنية لسرعة التنفيذ ، وأنه سيتم البدء بمشروعات الطرق والكهرباء وفقا للاعتمادات المتاحة لحين ورود باقى الاعتمادات للمشروعات الأخرى كالمياه والغاز مع متابعة مجلس مدينة العريش لكافة المشروعات بالتنسيق مع الجهات المعنية.

واستعرض المهندس حسام الشريف مدير عام التخطيط العمرانى المناطق المحددة بالعريش وعددها 5 مناطق هى : كرم أبو نجيلة ، عاطف السادات ، الصفا ، غرب العريش ، وشمال العريش مشيرا إلى أن مشروعات الطرق المحددة فى الخطة تتضمن رفع كفاءة 56.5 كيلو مترا من الطرق ، وانشاء 11 كيلة مترا جديدة ورصفها إلى جانب تحويل الكابلات الكهربائية الهوائية الى أرضية فى المناطق الخمسة ، وبتكلفة 225 مليون جنيها من صندوق تطوير المناطق العشوائية.