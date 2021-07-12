تحريات قضية متحرش مول النزهة: "المتهم اعتاد تصوير الفتيات من الخلف خلسة"

أكدت تحريات المباحث صحة اتهام شاب بالتحرش بعدد من السيدات فى مول شهير بمنطقة النزهة، حيث كشفت التحريات أن المتهم اعتاد تصوير الفتيات والسيدات من ظهرهن خلسة دون علمهن، وتم العثور بهاتفه على عدد من الصور لسيدات أثناء وجودهن فى ملاهى داخل المول.

وأمرت نيابة النزهة بإحالة شاب للمحاكمة أمام محكمة الجنح، بتهمة التحرش بالسيدات وتصويرهن من ظهرهن خلسة، وضبط بحوزته عدد من مقاطع الفيديو والصور التي التقطها للسيدات والفتيات.

البداية بتلقى أمن مول شهير فى النزهة استغاثة من إحدى السيدات، أفادت فيه بقيام شاب بتصويرها من الخلف أثناء سيرها مع زوجها للتسوق داخل المول، وتم القبض على المتهم وإحالته للنيابة العامة التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، وبتفتيش هاتفه المحمول عثر بداخله على عدد من صور السيدات والفتيات.