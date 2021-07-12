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براءة طفل بعد الحكم عليه غيابيا في اتهامه بالقتل بالبحيرة

الإثنين، 12 يوليه 2021 05:46 م
براءة طفل بعد الحكم عليه غيابيا في اتهامه بالقتل بالبحيرة منصة المحكمة- أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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قضت محكمة جنايات الطفل بمركز كوم حمادة في البحيرة، برئاسة المستشار وليد غازي رئيس المحكمة، وأحمد زين، وكيل النيابة، ببراءة "محمد.ك.ع" المقيم بقرية كوم زمران التابعة لمركز الدلنجات والمتهم بالقتل فى القضية رقم 28 لسنة 2020 جنايات طفل إيتاي البارود، وذلك لوجود تشابه أسماء مع المتهم الحقيقى.

كما قررت المحكمة إعادة التحقيق واتخاذ شئونها قبل المتهم الحقيقي والمسئولين عن إقحام الطفل في الاتهام علي غير الحقيقة.

يذكر أن "محمد .  ك . ع" المقيم بمركز الدلنجات فوجئ باتهامه بالاشتراك مع 9 آخرين في قضية قتل جرت أحداثها بمركز إيتاي البارود دون علمه بها وتم تداول القضية بعدة جلسات وتم الحكم عليه غيابيا حتى انتهت إلى الحكم المتقدم الذى أصدرته محكمة الطفل بمركز كوم حمادة .


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محافظه البحيره

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