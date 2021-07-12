اندلاع حريق داخل وزارة الصحة والدفاع المدني يخلي مدينة الطب من المرضى والكوادر الطبية

وكالات

اندلع حريق كبير داخل وزارة الصحة في بغداد، وقد اخلت فرق الدفاع المدني مدينة الطب من المرضى والكوادر الطبية وباشرت بعملية مكافحة الحريق الذي اندلع في الطابق الرابع من الوزارة.

وكان وزير الصحة والبيئة وكالة الدكتور هاني العقابي، استقبل في مقر الوزارة السفير الايراني في العراق ايرج مسجدي والوفد المرافق له.

وذكر بيان لوزارة الصحة " تمت خلال اللقاء مناقشة تعزيز التعاون الصحي المشترك بخصوص مواجهة فيروس كورونا والاجراءات التي اتخذتها وزارتا الصحة العراقية والإيرانية لمواجهة هذا الوباء في كلتي الدولتين".

واكد الوزير ان "الوزارة تعمل بالاجراءات العلمية وفقا للبروتوكولات المعتمدة عالميا للسيطرة على الموجة الجديدة لفيروس كورونا المستجد وبالتواصل مع كافة الجهات المحلية والدولية".