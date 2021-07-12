"اليوم السابع" أول موقع إخبارى يتسلم درع المليون متابع من تيك توك

تسلم "اليوم السابع" درع المليون متابع، من تطبيق تيك توك الشهير، بعد وصول الصفحة الرسمية للجريدة لـ1.2 مليون متابع، بفضل ثقة القراء والمتابعين، نتيجة التنوع فى المحتوى والأنشطة عبر الصفحة الرسمية، من فيديوهات خاصة ولقطات الندوات التى تجريها صالة التحرير بشكل مستمر مع النجوم والمشاهير.

تيك توك اليوم السابع

وتمكنت الصفحة الرسمية لـ"اليوم السابع"، عبر تطبيق تيك توك، من جذب عدد كبير من الجمهور خلال الفترة الماضية، وذلك على خلفية النجاح الكبير والمبهر الذى حققه "تليفزيون اليوم السابع"، الذى أصبح أحد ثوابت الصفحة اليومية والذي يستضيف عددا كبيرا من النجوم والمشاهير، للتعليق على جميع الأحداث الجارية، بالإضافة إلى التغطيات المستمرة على مدار الساعة التي يتناولها عدد من المذيعين والمذيعات من قلب صالة التحرير، واللقطات اليومية الخاصة من حياة النجوم والمشاهير التي يختص بها اليوم السابع.

وحصدت الصفحة الرسمية لليوم السابع عبر تيك توك، عدد مشاهدات بالملايين على الأفكار المصورة التي تنشر بشكل مستمر على مدار الساعة، والتي تضم الموضوعات المهمة والكبرى على هيئة مقاطع فيديو قصيرة مختصرة، بالإضافة إلى اللقاءات الحصرية والتغطيات الخارجية من قلب الحدث التي ينقلها الزملاء من قلب ملاعب كرة القدم والمهرجانات والمؤتمرات الكبرى لنقل الحدث إلى المشاهد.