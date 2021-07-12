اليوم السابع
Ads
الإثنين، 12 يوليه 2021 03:07 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

المشدد 6سنوات وغرامة 100ألف جنيه لعامل بـ"مقلة لب" لإتجاره بالهيروين في بنها

الإثنين، 12 يوليه 2021 11:29 ص
المشدد 6سنوات وغرامة 100ألف جنيه لعامل بـ"مقلة لب" لإتجاره بالهيروين في بنها محكمة - أرشيفية
القليوبية_ إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار أحمد عبد القادر حسين بريقع رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد محمد عبد القادر عوض، ومجدى نبيل شفيق نصر الله، وسامح أحمد عبد الوهاب حليمة، وممثل النيابة طارق أحمد فضل، وأمانة سر محمد الخضرى ولطيف عبد الجواد، فى القضية رقم 4247 لسنة 2021جنايات مركز بنها، والمقيدة برقم 263 لسنة 2021 كلى شمال بنها، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لعامل بمقلة لب ببنها للتجارة بمخدر الهيروين.

وأوضحت المحكمة، فى حكمها أن المتهم جرى ضبطه خلال حملة أمنية بدائرة مركز بنها، وبحوزته 29 لفافة من مخدر الهيروين، وجرى أخذ عينة من المواد المضبوطة وإرسالها للمعمل الجنائى لتحليلها، وبالفعل أكد تقرير المعمل الجنائى بأن المواد المضبوطة بيج اللون وتأكد أنها لمخدر الهيروين.

وكانت أجهزة الأمن بالقليوبية، تمكنت من ضبط عامل بمقلة لب بدائرة مركز شرطة بنها، بحوزته 29 لفافة ورقية لمخدر الهيروين، وجرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات، وإرسال عينة من المواد المضبوطة للمعمل الجنائى لتحليلها.

 

 


أمن القليوبية

جنايات بنها

السجن المشدد

غرامة

الاتجار بالمخدرات

الهيروين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة