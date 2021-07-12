المشدد 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمبيض محارة ببنها لإتجاره بالهيروين

القليوبية إبراهيم سالم

قضت محمكة جنايات بنها، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار أحمد عبد القادر حسين بريقع رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد محمد عبد القادر عوض، ومجدى نبيل شفيق نصر الله، وسامح أحمد عبد الوهاب حليمة، وممثل النيابة طارق أحمد فضل، وأمانة سر محمد الخضرى ولطيف عبد الجواد، فى القضية رقم 6071 لسنة 2021 جنايات مركز بنها، والمقيدة برقم 595 لسنة 2021 كلى شمال بنها، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لمبيض محارة ببنها لإتجاره بمخدر الهيروين.

وأوضحت المحكمة، في حكمها أن المتهم جرى ضبطه خلال حملة أمنية بدائرة مركز بنها، وبحوزته 18 لفافة من مخدر الهيروين، وجرى أخذ عينة من المواد المضبوطة وإرسالها للمعمل الجنائي لتحليلها، وبالفعل أكد تقرير المعمل الجنائي بأن المواد المضبوطة بيج اللون وتؤكد أنها لمخدر الهيروين.

وكانت أجهزة الأمن بالقليوبية، تمكنت من ضبط عامل مبيض محارة بدائرة مركز شرطة بنها، بحوزته 18 لفافة ورقية لمخدر الهيروين، وجرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم علي ذمة التحقيقات، وإرسال عينة من المواد المضبوطة للمعمل الجنائي لتحليلها، وجرى إحالته لمحكمة جنايات بنها والتى أصدرت حكمهاا السابق.