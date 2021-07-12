اليوم السابع
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المشدد 10 سنوات لعامل بمصنع كرتون لهتكه عرض طفل تحت تهديد السلاح في بنها

الإثنين، 12 يوليه 2021 06:31 م
المشدد 10 سنوات لعامل بمصنع كرتون لهتكه عرض طفل تحت تهديد السلاح في بنها المستشار أحمد عبد القادر حسين بريقع رئيس المحكمة
القليوبية إبراهيم سالم

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قضت محكمة الجنايات، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار أحمد عبد القادر حسين بريقع رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد محمد عبد القادر عوض، ومجدى نبيل شفيق نصر الله، وسامح أحمد عبد الوهاب حليمة، وممثل النيابة طارق أحمد فضل، وأمانة سر محمد الخضرى ولطيف عبد الجواد، في القضية رقم 27324 لسنة 2020 جنايات مركز بنها، والمقيدة برقم 2094 لسنة 2020 كلى شمال بنها، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، لعامل بمصنع كرتون، لاتهامه بهتك عرض طفل بالقوة.

وأوضحت المحكمة فى حكمها، أن المتهم "م ع ع"، 19 سنة، عامل بمصنع كرتون، فى يوم 18 فبراير 2020، هتك عرض طفل، بالقوة والتهديد بأن قام باقتياد الطفل بالقوة لمحل الواقعة، وذلك تحت تهديد سلاح أبيض "مطواة"، محدثا إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعى، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرز المتهم وبغير ترخيص سلاحا أبيض "مطواة"، أداة الجريمة.

وكانت مديرية الأمن بالقليوبية، تلقت إخطارا من مركز شرطة بنها بالقليوبية، يفيد وردو بلاغ باتهام أسرة الطفل "م ط م"، 12 سنة، لعامل بمصنع كرتون دائرة المركز، بهتك عرض الطفل بالقوة وتحت تهديد سلاح أبيض "مطواة"، على الفور انتقلت قوة من مركز الشرطة وجرى ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بالواقعة وأدلى باعترافات تفصيلية حولها، وجرى إحالة الطفل للطب الشرعى الذى أكد تعرض الطفل لهتك العرض، وأمرت النيابة بحبس المتهم وإحالته للمحاكمة حتى أصدرت حكمها بشأنه.


اخبار القليوبية

محكمة جنايات بنها

جنايات بنها

هتك عرض

سجن مشدد

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