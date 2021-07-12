اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 13 يوليه 2021 01:08 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

التعليم: حسابات سوبر ماتشينج لطلبة الدبلومة الأمريكية بعد التنسيق مع الأعلى للجامعات

الإثنين، 12 يوليه 2021 10:26 م
التعليم: حسابات سوبر ماتشينج لطلبة الدبلومة الأمريكية بعد التنسيق مع الأعلى للجامعات وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الدكتور طارق شوفى، وزير التربية والتعليم، تقوم الوزارة على حسابات (Super Matching) للطلاب الذين يدرسون على نظام شهادة  الدبلومة الأمريكية، بعد التنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات، وبالتالي يسمح للطلاب الذين يرغبون بملء Super Matching Report بأعلى الدرجات التى حصل عليها الطالب من بين الامتحانات التي اجتازها: (EST 1 - EST 2 - SAT 1 - SAT 2 - ACT 1 - ACT 2)، وللطالب الحق في عمل Super Matching في مادة اللغة الانجليزية بفرعيها (Reading & Writing) من بين الامتحانات الثلاث المشار إليها.
 
وأوضح وزير التربية والتعليم: على الطالب إحضار أصول الشهادات التي اجتازها من بين المحاولات التي تقدم إليها، على أن تكون معتمدة من الجهة المختصة بإصدار الشهادة.
 
وقال الوزير:  أما بالنسبة للطلاب المقيدين بمدارس أمريكية خارج جمهورية مصر العربية فقط أو الطلاب الذين اضطرتهم الظروف للسفر للخارج لمصاحبة الأسرة ولديهم إقامة رسمية وشرعية بالخارج بالتقدم بالمحاولات التي أدوها على نظام SAT على أن يكون تاريخ آخر محاولة يسمح لهم بالتقدم بها لتنسيق هذا العام بحد اقصى 15/8/2021 وعليهم التقدم بما يثبت إقامتهم الرسمية والشرعية بالخارج. 
 
FB_IMG_1626120613107
 
FB_IMG_1626120611161
 
FB_IMG_1626120608717
 

التربية والتعليم

الدبلومة الأمريكية

امتحان

الثانوية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ الشرقية يتابع انتظام الامتحانات من غرفة عمليات التربية والتعليم

السبت، 10 يوليه 2021 11:55 ص

وزير التربية والتعليم يتابع امتحانات الثانوية العامة من غرفة العمليات.. صور

السبت، 10 يوليه 2021 11:06 ص

أقوى المراجعات النهائية للثانوية العامة في مادة الجغرافيا "فيديو"

الجمعة، 02 يوليه 2021 02:05 م

ذاكر أونلاين.. "اليوم السابع" يقدم أقوى مراجعات الثانوية العامة 2021 فى مادة الجغرافيا.. شرح وافٍ لأجزاء المقرر.. وأهم الأسئلة المتوقعة فى امتحان نهاية العام.. ونماذج إجابات مبسطة لأفضل الأساتذة

الخميس، 01 يوليه 2021 12:00 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة