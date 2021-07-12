التعليم: الكاميرات ساعدت على ضبط حالات عدم الانضباط بالامتحانات.. فيديو

كتب محمود طه حسين

قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى "تبذل وزارة التربية والتعليم جهودا كبيرة لمتابعة سير العمل في المدارس وتقوم بتركيب كاميرات ذات تحكم مركزى فى مدارس المرحلة الثانوية (المرحلة الأولى) وقد ساعدت هذه الكاميرات على ضبط عدد كبير من حالات عدم الانضباط أثناء الامتحانات الأخيرة ويتواصل العمل من أجل تقديم خدمة تعليمية أفضل لابنائنا الطلاب.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني 15 حالة غش باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة والسماعات وتهكير جهاز التابلت، وهي كالتالي:

- الطالب "ع.ع.ع" بإدارة المعادي بمحافظة القاهرة نظرًا لحيازته جهاز محمول ونشر الامتحان على الانترنت.

- الطالب "ع.أ.ف" بإدارة غرب الزقازيق بمحافظة الشرقية نظرًا لتصوير كراسة الأسئلة كاملة ونشر الامتحان على الإنترنت.

- الطالب "أ.ع.ع" بإدارة شبين الكوم بمحافظة المنوفية نظرًا لتهكير جهاز التابلت والقيام بالغش من خلاله.

- الطالب "م.ج.ع" بإدارة نجع حمادي بمحافظة قنا نظرًا لضبط سماعة وهاتف محمول والتعدي على رئيس اللجنة والعضو القانوني.

- الطالب "م.ج.ش" بإدارة الحوامدية بمحافظة الجيزة نظرًا لحيازته جهاز محمول ونشر الامتحان على الإنترنت.

- الطالب "س.أ.ع" بإدارة فاقوس بمحافظة الشرقية نظرًا لحيازة جهاز محمول ونشر الامتحان على موقع انستجرام والواتس آب.

- الطالب "ي.ع.ع" بإدارة جنوب السويس بمحافظة السويس نظرًا لحيازته جهاز محمول واستخدامه في الاستقبال والإرسال.

- الطالب "ك.م.ف" بإدارة الزرقا بمحافظة دمياط نظرًا لتشغيل جهاز التابلت على الإنترنت والغش.

- الطالب "ك.أ.أ" بإدارة الزرقا بمحافظة دمياط نظرًا لحيازته شريحة لجهاز التابلت غير المخصصة من قبل الوزارة.

- الطالب "ز.م.ع" بإدارة شبين الكوم بمحافظة المنوفية نظرًا لحيازته جهاز محمول ونشر الامتحان على الإنترنت.

- الطالب "ي.ش.ف" بإدارة شبين الكوم بمحافظة المنوفية نظرًا لحيازته جهاز محمول ونشر الامتحان على الإنترنت.

- الطالب "أ. أ. أ" بإدارة أرمنت بمحافظة الأقصر نظرًا لحيازته جهاز محمول ودخول على جروبات الغش.

- الطالب "ع. م.ف" بإدارة أكتوبر بمحافظة الجيزة نظرًا لحيازته جهاز محمول واستخدامه في الغش.

- الطالب "إ.م.م" بإدارة تلا بمحافظة المنوفية نظرًا لحيازته جهاز محمول لاستخدامه للغش.

- الطالب "ج.م.ع" بإدارة الواسطى بمحافظة بني سويف نظرًا لحيازته سماعة بلوتوث واستخدامها في الغش.

وأكدت الوزارة أنه تم تحديد الطلاب المسؤولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.

كما تم رصد من خلال كاميرات داخل لجان السير بمحافظتي "الشرقية، ودمياط" عدم الانضباط والالتزام بالتعليمات وبناء عليه تم استبعاد رؤساء اللجان والملاحظين.

كما تلقت غرفة العمليات إخطارًا من مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا بنقل الطالبة ( أ.م.أ) إلى المستشفى حالة مرضية وتم عمل تقرير للطالبة لضمان حقها في الدور الثاني.

جدير بالذكر أن يوم الإثنين الموافق 12 يوليو 2021 سوف يؤدي طلاب الثانوية العامة (الشعبة العلمية) امتحان اللغة الأجنبية الثانية بإجمالي عدد 393 ألف و883 طالب/طالبة، ويؤدي طلبة الثانوية العامة (المكفوفين) امتحان مادة اللغة العربية (ورقة ثانية ) بإجمالي 255 طالب/طالبة.