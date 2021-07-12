التحقيق فى تمزيق جيران جسد مهندس جارهم بسبب رفضهم تركيب كاميرات

كتب علاء رضوان

تباشر نيابة البساتين، التحقيق في واقعة تمزيق جسد شاب يدعى المهندس هلال رمضان سعد، الذى تعرض للضرب والإهانة على يد جيرانه ومما تسبب له جروح عميقة استلزمت خياطة فى كاف أنحاء جسده، بسبب إصراره على تركيب كاميرات بالعقار، وذلك لمنع تجار المخدرات من الوقوف أسفل منزله، وحماية المنزل من السرقات، إلا أن الجيران رفضوا الأمر.

التحقيقات كشفت قيام قام عدد من ملاك العقارات بالشارع بالاتفاق على تركيب كاميرات مراقبة للحد من الوقوف أسفل المنازل من قبل تجار المخدرات ، خاصة وأن الدولة تشجع المواطنين على تركيب تلك الكاميرات، وكذلك للحفاظ على المنزل من السرقة.

وبالفعل قرر المهندس هلال رمضان سعد أن يقوم بتركيب الكاميرات، ولكن هنا بدأت المشكلة ، حيث اعترض عدد من سكان العقار الذي هو ملك لعائلة المهندس من تركيب الكاميرات، وقاموا بتهديدهم، إلا أنهم لم يستجيبوا لهذه التهديدات، وقاموا بالفعل بالتجهيز لتركيبها وأثناء ذلك تعدى الجيران على (فنى صيانة الكاميرات) وكسروها، وعندما اعترضت والدة المهندس على الطريقة والأسلوب، قام أحدهم بأمر زوجته بالتعدي عليها رغم سنها الكبيروعضها فى وجهها"، وكشف المهندس هلال رمضان سعد، تعرضه لتمزيق جسده وتحويله إلى خريطة نتيجة محاولته إنقاذ والدته من "عض" جارتها لها.