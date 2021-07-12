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التأمينات: سحب معاشات أغسطس من شركات المحمول بعد تفعيل المحفظة الإلكترونية

الإثنين، 12 يوليه 2021 07:01 م
التأمينات: سحب معاشات أغسطس من شركات المحمول بعد تفعيل المحفظة الإلكترونية اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
إبراهيم حسان

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قال اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن 10.5 ملايين مواطن صرفوا معاشات شهر يوليو، بالزيادة الجديدة، بتكلفة إجمالية 20.5 مليار جنيه.

أضاف عوض، في مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير" الذين تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن هيئة التأمين أجرت بروتوكول مع شركات الاتصالات، بالتعاون مع البنك المركزى والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لتوفير طريقة أفضل لتوصيل المعاش لأصحابه، وتم بالفعل تخصيص محفظة إلكترونية لدى شركات الاتصالات المختلفة في مصر، لصرف المعاش من خلالها بداية من شهر أغسطس المقبل.

وأوضح رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي،"بداية من شهر 8 من يرغب في سحب معاشه من شركات الاتصالات فهذا متوفر بالفعل من خلال المحافظ الإلكترونية، ومن يرغب في تفعيل ذلك الأمر يذهب إلى شركة الاتصالات التابع لها لملء استمارة تحمل بيانات العميل ويتم تحويل البيانات بصورة فورية لهيئة التأمينات، لسحب المعاش من المحفظة اعتبارا من الشهر التالي مباشرة، واتفقنا أيضا مع الأربع شركات بضرورة وضع حد أقصى للرسوم على جميع عمليات السحب، على أن يتم تحويل دقائق مجانية لصاحب الموبايل مقابل هذه الرسوم لكي يستفيد منها صاحب المعاش".


اللواء جمال عوض

رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

معاشات

معاشات اغسطس

اخبار التليفزيون

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