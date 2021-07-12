اليوم السابع
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إنفوجراف.. علاج الموظفين بالجهاز الإداري للدولة من الإدمان مجانا وفى سرية تامة

الإثنين، 12 يوليه 2021 05:46 م
إنفوجراف.. علاج الموظفين بالجهاز الإداري للدولة من الإدمان مجانا وفى سرية تامة مجهودات الدولة لعلاج مرضى الإدمان
كتب مدحت وهبة

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نشر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة الدكتورة  نيفين القباج وزيرة التضامن ورئيس مجلس إدارة الصندوق، إنفوجراف مجهودات الخط الساخن "16023"، في الفترة من يناير وحتى يونيو 2021.

وبلغ عدد مرضى الإدمان الذين استفادوا من الخدمات العلاجية عن طريق الخط الساخن للصندوق " 16023" خلال الـ 6 أشهر الأولى من  عام 2021 عدد 63 ألفا و540  مريضا، ترددوا على المراكز العلاجية الشريكة مع الخط الساخن، وعددها 27 مركزا بـ 17 محافظة حتى الآن، وتنوعت الخدمات ما بين مكالمات للمتابعة، منهم 1669 حالة من المناطق الجديدة " بديلة العشوائيات" ، كما أن الخدمات العلاجية تقدم للمرضى مجانا ووفقا للمعايير الدولية 

 

صندوق
 

 

وتضمن الانفواجراف أنه خلال شهرى مايو ويونيو 2021 تقدم 6022 موظفا بالقطاع الحكومي للعلاج من الإدمان، مما يشير الى زيادة الثقة بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة للخط الساخن، خاصة بعد التصديق على قانون شغل الوظائف او الاستمرار فيها وفصل الموظف المتعاطي للمخدرات، والذى سيتم تنفيذه خلال 6 أشهر من تاريخ إقراره حيث من المقرر بداية العام المقبل.

بجانب تنفيذ حملات التوعية على مدار الأشهر الماضية داخل المؤسسات والهيئات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية المختلفة، في العديد من المحافظات ضمن مبادرة "مصلحتك " لرفع الوعى بمخاطر إدمان المواد المخدرة لدى العاملين، وأن من يطلب العلاج من الإدمان طواعية يتم اعتباره كمريض ويتم علاجه بالمجان وفى سرية تامة من خلال الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان، ومن دون ذلك ومن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 

 

 


التضامن

علاج مرضى الإدمان

علاج الموظفين من الإدمان

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